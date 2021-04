Elbląg też świeci

Elbląg dołączył do grona miast, w których najbardziej odwiedzane przez mieszkańców i turystów miejsce ozdabia promocyjny podświetlany napis. Zamontowano go dzisiaj przy placu katedralnym i zapewne będzie jednym z najchętniej fotografowanych miejsc po zmroku. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Pomysł wpisania do budżetu Elbląga wydatku na promocyjny napis zgłosił klub radnych Koalicji Obywatelskiej. Zarezerwowano na tę inicjatywę 60 tys. zł. Ile ostatecznie napis kosztował? Wysłaliśmy pytanie w tej sprawie do ratusza, czekamy na odpowiedź. Jak Wam się napis podoba? Czy to jest hit czy kit? Z pewnością pomysł ma jeden duży plus, bo przy okazji instalacji napisu zniknęły kontenery na odpady, które w tym miejscu przez długi czas "zdobiły" starówkę.

red.