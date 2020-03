Jak promuje się region

Kosztował 139 tysięcy złotych, ma promować województwo warmińsko-mazurskie w kraju i świecie jako region na każdą porę roku. Czy Waszym zdaniem ten film to hit czy kit?

Film promujący województwo warmińsko-mazurskiej jest od kilku dni dostępny w internecie. Jak podaje portal Wrota Warmii i Mazur, spot został wyprodukowany przez Studio Filmowe M5 z Warszawy. Dostępny jest w trzech wersjach, z których najbardziej rozbudowana trwa 2,5 minuty. Samorząd wojewódzki zapłacił za niego 139 tysięcy złotych.

W filmie, którego podkład muzyczny stanowi utwór „Your Captain” zespołu Banana Split, można zobaczyć m. in. atrakcje turystyczne naszego województwa, takie jak szlak rowerowy Green Velo i Wielkie Jeziora Mazurskie. Nie brakuje fragmentów, które ukazują architekturę regionu oraz atrakcje związane ze sportami zimowymi i wodnymi dostępne w województwie. Widzimy też kadry z imprez, spa czy lotu balonem. Czego nie uświadczymy w spocie? Z pewnością nie koncentruje się on na miejskich krajobrazach, stąd nie zobaczymy w nim ulic Elbląga, drugiego co do wielkości miasta województwa. Próżno więc wypatrywać w klipie naszego Piekarczyka.

Jak oceniacie nowy spot promocyjny? Waszym zdaniem to hit czy kit? Zapraszamy do głosowania i komentowania.