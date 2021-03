Muszla koncertowa w nowej odsłonie

Głosowanie wymaga zalogowania. Link do logowania znajduje się na dole strony.

Do końca kwietnia ma się zakończyć remont muszli koncertowej w Baźantarni. Już teraz widać jej nową odsłonę. Dotychczasowe zielone barwy zastąpił kolor, który koresponduje z kolorystyką pobliskiej restauracji Myśliwska. Waszym zdaniem to hit czy kit?

Przypomnijmy, że termin zakończenia remontu muszli z powodu długotrwałych mrozów przełożono z lutego na koniec kwietnia. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marad Radosław Machowski z Bielnika, które zbliża się do końca realizacji inwestycji. Elblążanie, którzy odwiedzają Bażantarnię, mogą na własne oczy przekonać się, jak zmieniło się to jedno z bardziej znanych miejsc w naszym mieście. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Dodajmy, że muszla koncertowa w Bażantarni została niekwestionowanym zwycięzcą głosowania w budżecie obywatelskim na 2020 rok. Na jej remont zagłosowało blisko 5 tysięcy mieszkańców. Kosztował 400 tys. zł.