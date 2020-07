Odpocznij, ale tyłem do starówki

Głosowanie wymaga zalogowania. Link do logowania znajduje się na dole strony.

W ostatnich kilkunastu miesiącach w Elblągu zamontowano 140 nowych ławek, w tym roku przybędzie ich ponad 80. - Fajnie że są, ale dlaczego na przykład na ul. Warszawskiej zamontowano je tyłem do starówki? Przecież lepiej byłoby, gdyby można było odpocząć w takim miejscu z widokiem na rzekę i Starego Miasto niż na przejeżdżające Warszawską auta... - zauważa nasza Czytelniczka. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Ławki i przyuliczne kosze na śmieci systematycznie montuje w Elblągu Zarząd Zieleni Miejskiej. - W ramach Programu estetyzacji miasta przedstawionego przez prezydenta Elbląga i Klub Radnych KWW Witolda Wróblewskiego od 2019 roku do chwili obecnej na terenach miejskich zostało zamontowanych 140 ławek. Miasto corocznie dokonywać będzie zakupu i wymiany 100 ławek i oraz ok. 120 koszy na śmieci. - informuje Leon Budzisiak, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

To jedna z odpowiedzi na nasze pytania, które wysłaliśmy do ZZM po interwencji naszej Czytelniczki, oburzonej że na ul. Warszawskiej postawiono ławki... tyłem do starówki. - Przecież lepiej byłoby, gdyby można było odpocząć w takim miejscu z widokiem na rzekę i Starego Miasto niż na przejeżdżające Warszawską auta... - uważa nasza Czytelniczka.

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje w odpowiedzi, że „zdecydowana większość ławek została umieszczona w pasach drogowych zgodnie z ustaleniami i wytycznymi Departamentu Zarząd Dróg w Elblągu”. - W każdym przypadku były brane pod uwagę warunki techniczne, uzbrojenie i ukształtowanie terenu, a umiejscowienie ławek było konsultowane przed montażem z inwestorem – informuje Leon Budzisiak.

W tym roku w Elblągu stanęło lub stanie kolejnych ponad 80 ławek. Znajdziemy je przy ulicach: Chrobrego i Sybiraków, Robotniczej (odcinek od Karowej do Gwiezdnej i od Pionierskiej do targowiska), Jana Pawła II, Kwiatkowskiego, Tysiąclecia (odcinek od Hetmańskiej do Rycerskiej), Mickiewicza (na wysokości parku), Lotniczej (na wysokości budynku po byłej szkole i parku), Warszawskiej, Brzeskiej, Sienkiewicza, Łęczyckiej, Oliwskiej, przy pl. Konstytucji, pl. Solidarności oraz w parkach: Planty, Wojska Polskiego, Kajki i Traugutta.