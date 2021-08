Taka kamienica powstanie przy Pocztowej

Głosowanie wymaga zalogowania. Link do logowania znajduje się na dole strony.

Rozpoczęła się zabudowa działki na rogu ul. Pocztowej i Przy Bramie Targowej. Ma tu powstać prawie 40 mieszkań, a inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku. Jak Wam się podoba wizualizacja. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Inwestycję realizuje elbląska firma Mytych, która kupiła działkę przy ul. Pocztowej od miasta o powierzchni 1,6 tys. m kw. w czerwcu 2020 roku .Wygrała przetarg, oferując za nią 650 tysięcy złotych. W ostatnich miesiącach trwały na niej badania archeologiczne, inwestor uzyskał już też pozwolenie na budowę, więc mógł rozpocząć prace.

Na tej działce jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieściła się plebania. Co powstanie teraz? - To pięciokondygnacyjna kamienica, stylem nawiązująca do istniejącej zabudowy ulicy Pocztowej, niegdyś najbardziej reprezentacyjnej części naszego miasta – czytamy na stronie internetowej inwestora.

Powstanie tu w sumie 38 mieszkań o powierzchni od 50 do 106 m kw. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku. Jak Wam się podoba wizualizacja kamienicy? Jak wpasowuje się w istniejącą zabudowę ul. Pocztowej i architekturę sąsiedniego I LO? To Waszym zdaniem hit czy kit?