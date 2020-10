W parku i w hamaku

W Elblągu pojawiły się pierwsze parkowe hamaki do wypoczynku. Trzy sztuki zamontowano w parku Modrzewie, są częścią inwestycji zrealizowanej z budżetu obywatelskiego. Jak Wam się podobają? To hi czy kit?

Na rozbudowę placu zabaw w parku Modrzewie wraz z budową siłowni pod chmurką i miejscem do rekreacji głosowało w ostatnim budżecie obywatelskim ponad 500 osób. Właśnie doczekały się realizacji pomysłu, który popierały. W parku za 166 tysięcy złotych na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej powstały kolejne urządzenia placu zabaw (m.in. zjazd linowy z bezpieczną nawierzchnią), siłownia pod chmurką oraz strefa wypoczynku, w której zamontowano trzy parkowe hamaki.

Inwestycja już wzbudziła komentarze, m.in. wśród radnych. - Nasze władze mają rozmach. Oddają do użytku hamaki w październiku. Z drugiej strony nie ma co narzekać – na bezrybiu i rak ryba. Skoro inwestycje skromne, to może warto cieszyć się z tego, że w ogóle coś robią. A może by tak coś, co służyłoby latem i zimą – napisał na swoim profilu radny Rafał Traks (PiS), proponując odrestaurowanie wieżyczki w parku Modrzewie i utworzenie w parku gry miejskiej nawiązującej do historii tego miejsca, m.in. willi Carla Ziese, zięcia Ferdynanda Schichaua, która została rozebrana po wojnie.

- Rafał, po co bijesz pianę? Zapoznaj się z procedurą przetargową. Jeśli masz pytania, to zadzwoń do Zarządu Zieleni Miejskiej. Po co piszesz o październiku? Kiedyś wspólnie z Jerzym Wilkiem otwieraliśmy plac zabaw w parku, chyba też w październiku. Nie pamiętam, abyś robił z tego tytułu docinki. Keep Calm and Vote for Park Modrzewie! – odpowiedział radny PO Robert Turlej, autor pomysłu rozbudowy placu zabaw oraz stworzenia siłowni pod chmurką wraz z hamakami.

A jak Czytelnicy oceniacie tę parkową inwestycję? To Waszym zdaniem hit czy kit?

PS. Do 25 października trwa głosowanie w budżecie obywatelskim na 2021 rok. Głosować można tutaj