 100 dni do matury w Kinie Światowid

Wciągająca opowieść o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian z udziałem topowych polskich influencerów. Zabawne i mądre kino dla nastolatków łączące ważne przesłanie z jakościową rozrywką. „100 dni do matury” od 28 lutego w Kinie Światowid.

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

Reżyser: Mikołaj Piszczan

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio) Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry), Małgorzata Foremniak, Jacek Koman, Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Radosław Krzyżowski

Czas: 108 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.