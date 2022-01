„355”, „Krzyk” oraz „O czym dzisiaj marzą zwierzęta” premierowo w Multikinie!

14 stycznia w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć między innymi: thriller „355” z Jessicą Chastain i Penélope Cruz w rolach głównych, horror „Krzyk” oraz animacja „O czym dzisiaj marzą zwierzęta”. Natomiast 15 i 16 stycznia odbędą się przedpremierowe pokazy przebojowej, animowanej komedii „Sing 2”.

W filmie „355” widzowie zobaczą zdobywczynie Oscarów Penelope Cruz i Lupita Nyong’o, zachwycające Jessicę Chastain i Diane Kruger oraz gwiazdora serii Avengers Sebastiana Stana. W szpiegowskim kinie akcji na najwyższym poziomie największe agencje wywiadowcze z różnych stron świata wpadają na trop międzynarodowej organizacji przestępczej, która planuje globalny atak zagrażający bezpieczeństwu ludzkości. Jest oczywiste, że żaden nawet amerykański wywiad w pojedynkę nie ma szans w konfrontacji z nowym zagrożeniem. Do życia powołana zostaje więc międzynarodowa ściśle tajna super grupa pod kryptonimem 355, w skład której wchodzą najlepsze agentki z nierzadko wrogich sobie wywiadów. Grupa indywidualności o niezwykłych zdolnościach i umiejętnościach musi pokonać dzielące je różnice i stanąć do walki o bezpieczeństwo świata.

Horror „Krzyk” opowiada historię dwadzieścia pięć lat po serii brutalnych zdarzeń, które wstrząsnęły mieszkańcami Woodsboro. Kolejny zabójca nakłada otoczoną złą legendą maskę Ghostface. Mnożą się okrutne ataki na grupę nastolatków. Tajemnice z mrocznej przeszłości miasta zostają wskrzeszone.

Trzecia propozycja, to animacja „O czym dzisiaj marzą zwierzęta” z Maggie - pomysłowym wombatem i Bradley’em miłością jej życia i najlepszym przyjacielem, który zaginął jakiś czas temu w tajemniczych okolicznościach. Zaniepokojona, ale i pełna nadziei Maggie nie ustaje w poszukiwaniach ukochanego. Pewnego dnia natyka się na nietypową sytuację i przypadkiem ratuje z opresji innego futrzaka – niepozornego Ptysia.

Ponadto 15 i 16 stycznia zapraszamy na przedpremierowe pokazy przebojowej, animowanej komedii „Sing 2”, która powraca z wielkimi marzeniami i spektakularnymi hitami. Miś koala - Buster Moon i gwiazdorska obsada jego teatru pragną wystąpić na olśniewającej, wspaniałe i ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie, aby do nich dołączyła. Buster i jego ekipa zmienili teatr New Moon we wspaniałe miejsce, ale chciałby, aby nowy spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w olśniewającym mieście Redshore.

