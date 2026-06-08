 90. urodziny Pavarottiego w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na niezwykłe muzyczne wydarzenie, które przeniesie widzów prosto do słonecznej Italii i legendarnej Areny di Verona. „90. urodziny Pavarottiego” to koncert pełen emocji, największych operowych głosów świata oraz niezapomnianych muzycznych uniesień. 14 czerwca (niedziela) o godz. 16.

Koncert ten, to wyjątkowy hołd dla Luciano Pavarottiego – artysty, który na zawsze zmienił oblicze muzyki klasycznej i sprawił, że opera stała się bliska milionom ludzi na całym świecie. Jego charyzma, niezwykły głos i pasja do dzielenia się muzyką sprawiły, że występował na najważniejszych scenach globu, od mediolańskiej La Scali po nowojorską Metropolitan Operę. Dzięki słynnym koncertom z udziałem „Trzech Tenorów” oraz występom plenerowym, jak ten w londyńskim Hyde Parku, Pavarotti stał się ikoną muzyki i symbolem emocji, które łączą ludzi bez względu na granice.

Koncert z Arena di Verona to niezwykłe widowisko, w którym zabrzmią najsłynniejsze arie operowe oraz ponadczasowe przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej. Na scenie wystąpią światowej sławy artyści, w tym Andrea Bocelli, Plácido Domingo, José Carreras, Il Volo, Jonathan Tetelman, Hauser, Angela Gheorghiu, Vittorio Grigolo, Francesco Meli oraz Umberto Tozzi. To spotkanie wielkich głosów i wyjątkowych osobowości muzycznych, które łączą klasykę z nowoczesnością, tworząc niezapomniane widowisko.

Szczególne emocje wzbudza udział Vittorio Grigolo – tenora o międzynarodowej sławie, który już jako nastolatek występował u boku samego Pavarottiego, kontynuując dziś jego artystyczne dziedzictwo.

To koncert pełen wzruszeń, energii i muzycznej magii, który pozwoli choć na chwilę przenieść się do świata wielkiej opery i włoskiej pasji życia.