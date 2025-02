Agent szczęścia w DKF

Kino Światowid zaprasza na Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka. W czwartek, 6 lutego o godzinie 19, będzie okazja, żeby obejrzeć film „Agent szczęścia”.

Czy szczęście można zmierzyć? Czy dążenie do niego może być również szczęściem? W tej ciepłej komedii dokumentalnej król Bhutanu, malutkiego państwa w Himalajach, bada poziom szczęścia swoich poddanych. Amber jeździ swoim autem po pięknym górskim kraju i zadaje wnikliwe pytania mieszkańcom, których dzień dzieli się na pracę w polu, odpoczynek przed chatką, medytację i modlitwę. Celem rozmów ankietera jest wypełnienie formularza określającego poziom zadowolenia człowieka w skali od 0 do 10. Amber zaczyna zastanawiać się nad własnym życiem. Tańczy, gra na gitarze, wykonuje ciekawą pracę, ale choć ma już 40 lat, nadal szuka miłości. Czy uda mu się ją znaleźć? A czy my potrafimy zmierzyć swój poziom szczęścia? „Agent szczęścia" podpowiada, jak to zrobić.

Oprócz projekcji głównej DKF-owicze obejrzą kolejny krótki metraż prosto z Festiwalu Filmów Jednominutowych. Tym razem będzie to „Oblizane” w reżyserii M. Białoruskiego.