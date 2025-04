Zwierzęcy bohaterowie wyruszą w podróż ku wolności. „Akiko. Latająca małpka” od 11 kwietnia w Kinie Światowid.

Młoda małpka Akiko ucieka z zoo i wyrusza w pełną przygód podróż. Nieprawdopodobny sojusz z orłem, szopem i kameleonem pomoże mu osiągnąć cel: połączyć się z rodziną i pomóc uwolnić wszystkie zwierzęta w mieście.

Reżyser: Veit Helmer

Produkcja: Niemcy 2024

Obsada: Meret Becker, Benno Furmann, Heike Makatsch, Ares Kloss

Czas: 70 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.