André Rieu, czyli 70 lat młodości wkrótce w Multikinie

Znany na całym świecie holenderski skrzypek i dyrygent André Rieu zaprasza widzów do Multikina, aby wspólnie z nimi świętować swój jubileusz i cieszyć się pięknem muzyki. Urodzinowy koncert będzie można zobaczyć w wybranych kinach sieci Multikino 16 stycznia i 20 lutego br.

André Leon Marie Nicolas Rieu urodził się 1 października 1949 roku. Będąc chłopcem, przypatrywał się swojemu ojcu, który dyrygował zespołem Limburgs Symfonie Orkest. Małego André zafascynowała grupa skrzypiec. Ten instrument oczarował go, zakochał się w nim.

Maestro skończył właśnie 70 lat i z tej okazji urządził wystawne przyjęcie w swoim zamku w Maastricht. Podczas urodzinowego kinowego show André opowie nam o swoim życiu i o miłości do muzyki. Oprowadzi nas też po swoim niezwykłym domu. Przypomni również fragmenty swoich najwspanialszych koncertów. Ich wybór okazał się dla Maestra trudny. „To zadanie było wręcz niemożliwe do wykonania – powiedział – ale ja zawsze wybieram te utwory, które w danym momencie poruszają moje serce. Mam nadzieję, że poruszą one i Wasze”.

„André Rieu, czyli 70 lat młodości” zawiera najważniejsze muzyczne momenty wybrane przez samego mistrza z jego dotychczasowej kariery. Wyjątkowe rocznicowe wydarzenie zabierze widzów w muzyczną podróż dookoła świata. Wraz z niezwykłą orkiestrą, utworzoną przez mistrza, odwiedzimy m.in. wiedeński zespół pałacowy Schönbrunn, nowojorską Radio City Music Hall, Amsterdam czy rynek w Maastricht, rodzinnym mieście artysty.

Dołącz do urodzinowej zabawy w swoim Multikinie. Świętuj razem z André Rieu i jego Orkiestrą Johanna Straussa!

Program koncertu:

Część pierwsza

J. Revaux Piosenka „My Way”

C. M. Ziehrer Polonez „Z wachlarzami”

J. Strauss (syn) Walc „Róże Południa”

B. Fomin / G. Raskin Piosenka „Those Were the Days” („Dorogoj dlinnoju”)

É. Waldteufel Walc łyżwiarzy

G. Puccini Aria „Nessun dorma” z opery „Turandot”

J. Horner, W. Jennings Piosenka „My Heart Will Go On” z filmu „Titanic”

A. L. Webber Piosenka „Think of Me” z musicalu „Upiór w operze”

I. Kálmán Aria „Chodź, Cyganie!” oraz czardasz z operetki „Hrabina Marica”

G. F. Händel Chór „Alleluja!” z oratorium „Mesjasz”

Przerwa: 15 minut.

Część druga:

R. M. Sherman, R. B. Sherman Piosenka „Supercalifragilisticexpialidocious” z filmu „Mary Poppins”

R. Løvland Piosenka „You Raise Me Up”

J. Strauss (syn) Walc cesarski

F. Lehár Aria „Wilio, o Wilio!” z operetki „Wesoła wdówka”

J. Strauss (syn) Walc „Nad pięknym modrym Dunajem”

Ch. Chaplin Piosenka „Smile” (wersja z Maastricht)

M. Ravel Bolero (wersja z Maastricht)

J. Strauss (ojciec) Marsz Radetzky’ego

Divers „Strauss & Co.”

Q. Mendoza y Cortés Piosenka „Cielito lindo”

J. Newton Hymn „Amazing Grace”

L. Creatore, H. Peretti, G. D. Weiss Ballada rockowa „I Can’t Help Falling in Love”

R. Stolz Aria „Żegnaj, mój mały gwardzisto” z operetki „Wesołe kumoszki z Wiednia”

R. Granata Pieśń „Marina

Cena biletów:

29 zł - kina w Gdańsku, Katowicach, Krakowi, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu

32 zł - kina w Warszawie

27 zł - pozostałe kina