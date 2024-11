Anora w Kinie Światowid

Komedia nagrodzona Złotą Palmą podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. „Anora” od 22 listopada w Kinie Światowid.

Anora, a właściwie Ani to tancerka klubu dla dorosłych na Brooklynie, która zmienia się w nowoczesnego Kopciuszka, gdy na swojej drodze spotyka Ivana, syna rosyjskiego oligarchy. Młodzi postanawiają wziąć ślub. Komplikacje pojawiają się, gdy rodzice chłopaka dowiadują się o związku i próbują unieważnić małżeństwo.

Reżyser: Sean Baker

Produkcja: USA 2024

Obsada: Mickey Madison, Mark Eydelshteyn, Paul Weissman, Lindsey Normington, Emily Weider, Luna Sofia Miranda, Vincent Radwinsky

Czas: 139 min

