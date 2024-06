Jedna Arka Noego, dwie myszy, setki zwierząt i tysiące kłopotów! Czy piosenka jest dobra na wszystko? To się okaże, gdy przedstawiciele rozmaitych gatunków zorganizują muzyczny konkurs na najsłynniejszej łajbie świata! „Arka Noego. Ahoj przygodo!” od 21 czerwca w Kinie Światowid.

Dwie zawadiackie myszy Vini i Tito to przyjaciele na dobre i na złe. Jeden pisze świetne teksty piosenek, a drugi znakomicie gra na małej gitarce z łupiny orzecha, ale niestety ich kariera muzyczna leży i… popiskuje. Pewnego dnia dowiadują się, że staruszek o imieniu Noe będzie budował wielki statek, na którym zbiorą się przedstawiciele wszystkich gatunków zwierząt, aby ocalić się przed zbliżającym się potopem. Niestety na pokład może wejść tylko jeden samiec i jedna samica tego samego rodzaju. Na szczęście, z pomocą pomysłowego karalucha, Vini i Tito przedostają się razem na Arkę. To jednak dopiero początek ich kłopotów. Na statku bowiem zaczyna rządzić groźny lew wraz ze swoją świtą złożoną z hien, węży oraz niedźwiedzia i goryla. Jeżeli myszy chcą powstrzymać ich mięsożerne apetyty, to muszą szybko coś wymyślić. Wpadają na pomysł, że o wszystkim rozstrzygnie konkurs piosenek. Czy tym mysim pasażerom na gapę uda się za pomocą muzyki rozładować napięcie i pomóc stłoczonym istotom przetrwać 40 dni i 40 nocy razem?

Reżyser: Sérgio Machado, Alois di Leo

Produkcja: Brazylia, Indie 2024

Czas: 95 min