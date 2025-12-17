Avatar: Ogień i popiół w Kinie Światowid

Trzeci film z cieszącej się ogromnym powodzeniem serii „Avatar”. „Avatar: Ogień i popiół” od 19 grudnia w Kinie Światowid.

James Cameron ponownie zabiera nas na Pandorę w nową, porywającą przygodę, podczas której spotkamy byłego żołnierza, a obecnie przywódcę Na'vi, Jake'a Sully'ego, wojowniczkę Na'vi Neytiri oraz pozostałych członków rodziny Sullych.

Reżyser: James Cameron

Produkcja: USA 2025

Obsada: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass

Czas: 192 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.