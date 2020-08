Babyteeth w kinie Światowd

"Babyteeth" to pełen nadziei portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób. Projekcje najnowszego filmu Shannon Murphy w Kinie Światowid od 7 do 20 sierpnia.

Milla, poważnie chora nastolatka (magnetyczna Eliza Scanlen), zakochuje się w Mosesie (Toby Wallace) - chłopaku z problemami. To zmienia ją i jej rodzinę. Rodzice (fenomenalnie grani przez Essie Davis i Bena Mendelsohna) dla ukochanej córki zrobią wszystko, pozwolą nawet Mosesowi z nimi zamieszkać. Okazuje się, że wraz z pierwszymi pocałunkami w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnienie życia. Milla pokazuje rodzicom, Mosesowi i wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia

Reżyseria: Shannon Murphy

Obsada: Essie Davis, Ben Mendelsohn, Eliza Scanlen, Toby Wallace

Produkcja: Australia 2019

Czas: 120 min

