„Ballada o białej krowie” w DKF

Irański film „Ballada o białej krowie”, to kolejny tytuł, który obejrzą uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. A. Munka. Projekcja filmu reżyserskiego duetu Behtasha Saneeha i Maryam Moghaddam już 10 marca o godz. 19:00 w Kinie Światowid.

Życie Miny naznaczyła wielka tragedia, jaką była śmierć jej męża. Codzienność kobiety staje na głowie, gdy się dowiaduje, że Babak został uwięziony, a w konsekwencji stracony za zbrodnię, której nie popełnił. Odpowiedzialne za tę feralną pomyłkę władze chcą zamieść sprawę pod dywan i obok przeprosin oferują bohaterce finansową rekompensatę.

Zrozpaczona Mina nie może pogodzić się z tragicznym w skutkach nieporozumieniem. Rozpoczyna walkę z cynicznym systemem, dążąc do tego, by sprawiedliwość wyszła na jaw. Takie działania wymagają nie tylko siły i determinacji, ale także nakładów finansowych. Gdy sytuacja kobiety oraz jej córki ulega pogorszeniu, do drzwi Miny puka nieznajomy, który przekonuje, że chce spłacić zaciągnięty u jej męża dług. Ostrożna początkowo kobieta z czasem nabiera zaufania do Rezy. Nie jest jednak świadoma prawdziwych motywacji, jakie stoją za jego zachowaniem.

Reżyseria: Behtasha Saneeha i Maryam Moghaddam

Obsada: Maryam Moghaddam, Alireza Sanifar, Pourya Rahimisam

Produkcja: Iran, Francja 2020

Czas: 105 min