Jedna z najpiękniejszych bajek opowiedziana zupełnie na nowo! Przygotujcie się na niezapomnianą podróż pełną przygód i wzruszeń. „Bambi. Opowieść leśna” od 7 lutego w Kinie Światowid.

W sercu rozległego lasu, gdzie drzewa szepczą piękne historie, a słońce tańczy na liściach, rodzi się mały książę... jelonek Bambi. Tak zaczyna się jego podróż w świecie pełnym przygód i nieoczekiwanych wyzwań. Bambi, w towarzystwie swoich przyjaciół – szopa Kwiatka, pana Kruka i królika Kacperka – odkryje, że bez względu na to, jak mały jesteś, masz w sobie wielką siłę.

Reżyser: Michel Fessler

Produkcja: Francja 2024

Czas: 77 min

