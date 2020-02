Bayala i ostatni smok w kinie Światowid

Od 14 do 27 lutego Kino Światowid zaprasza na film "Bayala i ostatni smok". Obraz przeniesie widzów prosto do świata kultowych zabawek Schleich, w którym nie sposób się nudzić. To tutaj odkryjecie moc wróżek i siłę marzeń.

Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była szczęśliwym domem dla elfów i wróżek. Wszystko zmieniło się, gdy podstępna królowa Ophira porwała i uwięziła smoki – źródło życiodajnej, magicznej mocy. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone. Nadzieja na ocalenie pojawia się, gdy odnalezione zostaje ostatnie smocze jajo, a wraz z nim szansa na to, że magia może powrócić. Jest tylko jeden warunek! Pierwszą rzeczą jaką musi zobaczyć wyklute pisklę, są jego rodzice. Aby do tego doszło, siostry Surah, Sera i przyjaciele wyruszają w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż. Zrobią wszystko, by połączyć młodego smoka z rodzicami, zjednoczyć zwaśnione plemiona elfów i przywrócić wieczną magię do Bayala.

Reżyseria: Aina Järvine, Federico Milella

Produkcja: Niemcy 2019

Czas: 84 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE Światowid (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: (55) 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.