"Belfast" w Kinie "Światowid"

Nieważne, jak daleko pojedziesz, nigdy nie zapomnisz, skąd pochodzisz. BELFAST to ciepły i nostalgiczny film z dużą dawką humoru. Obraz nie przedstawia szczegółowo konfliktu między protestantami a katolikami, pozostaje czule opowiedzianą historią o dzieciństwie, dojrzewaniu, pierwszym zauroczeniu i rodzinie. BELFAST określany jest przez krytyków jako prawdziwy klejnot filmowy, list miłosny czy magiczny film, w którym nie sposób się nie zakochać. Gramy od 25 lutego do 10 marca

Akcja filmu osadzona jest Belfaście, w Irlandii Północnej w 1969 roku, kiedy konflikt między grupami dążącymi do jedności całej Irlandii (katolicy), a zwolennikami pozostania Irlandii Północnej w granicach Wielkiej Brytanii (protestanci) przybierał coraz bardziej na sile. 9-letni Buddy (debiutujący Jude Hill) to radosny chłopiec, którego protestancka rodzina (rodzice, dziadkowie i brat) od zawsze żyła obok katolickich sąsiadów. Placem zabaw Buddy’ego są podwórka i alejki robotniczej dzielnicy - te same ulice, na których urodzili się i wychowali jego kłótliwi, nieprawdopodobnie czarujący rodzice (Caitríona Balfe i Jamie Dornan), starszy brat Will (Lewis McAskie) oraz troskliwi dziadkowie (Judi Dench i Ciarán Hinds). Po kolejnych zamieszkach ojciec coraz bardziej naciska na opuszczenie Belfastu i bezpieczne życie gdzieś w Sydney czy Vancouver. Mama nienawidzi pomysłu opuszczenia domu dla jakiegoś odległego miejsca, gdzie nikt nie zna ich imion, a Buddy chce przede wszystkim jeść czekoladę, chodzić do kina, marzyć o lądowaniu na Księżycu i wzdychać do szkolnej sympatii.

Reżyseria: Kenneth Branagh

Produkcja: Wielka Brytania

Obsada: Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Jude Hill

Czas: 98 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl