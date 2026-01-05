 Błękitny szlak w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na spotkania w nowym sezonie! Przed nami kolejne filmowe podróże oraz stałe punkty programu - konkurs lojalnościowy oraz plebiscyt publiczności. Pierwszy seans już 8 stycznia o 19:00.

Nowy rok oznacza przede wszystkim nowe filmowe emocje, ale także wyniki plebiscytu, który trwa przez cały rok. Widzowie DKF im. A. Munka wybierają najlepszy film sezonu. Na pierwszym spotkaniu w 2026 roku poznamy laureata tej nagrody. Ponadto będzie można odebrać nowe legitymacje DKF-owskie.

Pierwszym tytułem, który będzie okazja obejrzeć, to "Błękitny szlak" w reżyserii Gabriela Mascaro. Ta ironiczna i dowcipna opowieść o drodze do wolności i szczęścia. Umiejscawiając akcję w dystopijnym świecie, reżyser eksploruje temat ageizmu i dyskryminacji osób starszych, który łączy z wyrazistym politycznym komentarzem

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w Brazylii. 77-letnia Tereza przez całe życie mieszkała i ciężko pracowała w małym miasteczku w Amazonii. Pewnego dnia otrzymuje oficjalny rządowy nakaz przeniesienia się do kolonii dla seniorów. W to odizolowane miejsce, pod pozorem dobrych intencji i troski, trafiają osoby starsze, by spędzić tam ostatnie lata swojego życia. Tak naprawdę wspomniane zarządzenie służy temu, by wykluczyć osoby starsze z funkcjonowania w społeczeństwie i podnieść produktywność młodszych pokoleń. Tereza, nie chcąc podporządkować się nieludzkim nakazom, odnajduje w sobie nieznane jej samej pokłady odwagi i niezaleźności. Wyrusza w niezwykłą, transformującą podróż przez dopływy Amazonki, która zaprowadzi ją w zupełnie nowe miejsce w jej życiu.