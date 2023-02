Filmowa podróż przez twórczość renesansowego mistrza, która zachowana jest w wyjątkowym, żywym muzeum – Florencji. Możliwość zajrzenia w niepowtarzalny świat Botticellego, artysty, którego sztuka na nowo odkryła kanony piękna i pokonała barierę czasu, by inspirować współczesnych odbiorców.

Od Terry’ego Gilliama po Andy’ego Warhola, od Davida LaChapelle’a po Jeffa Koonsa i Lady Gagę: malarze, projektanci mody i fotografowie inspirują się ponadczasowymi arcydziełami Botticellego, na nowo je interpretując i przekształcając, w nieustannym zachwycie, który przyciąga do tych obrazów rzesze miłośników sztuki. A jednak, w ciągu 300 lat po swojej śmierci, florencki artysta został niemal zapomniany. Odkryto go ponownie w XIX wieku, kiedy to Alessandro di Mariano Filipepi, znany szerzej jako Botticelli, stał się głosem swoich czasów. Nowy film z cyklu Art Beats: Wielka Sztuka w Kinie przedstawia życie i twórczość tego niezwykłego malarza. Nastrojowe rekonstrukcje, urzekające florenckie widoki, renesansowe arcydzieła, które wpłynęły na sztukę współczesną, oraz wypowiedzi znakomitych ekspertów – „Botticelli, Florencja i Medyceusze” to gwarancja niezapomnianych filmowych i artystycznych doznań.

Wspaniała przygoda i piękno do odkrycia na dużym ekranie. „Botticelli, Florencja i Medyceusze” w Kinie Światowid już 28 lutego o godz. 12 i 18.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl