Cały Świat Romy w Światowidzie

Od 31 lipca do 13 sierpnia Kino Światowid zaprasza na film "Cały świat Romy" - niezwykłą opowieść o relacji między babcią i wnuczką.

Nastoletnia Roma z trudnością odnajduje siebie samą w patchworkowej rodzinie. Jest jedynaczką, którą nie zajmuje się ani zapracowana mama, ani rzadko obecny ojciec, ani niedostępna emocjonalnie babcia. Z dnia na dzień, za sprawą postępującej demencji, to ta ostatnia staje się dla dziewczynki najbliższą towarzyszką codzienności; tym bliższą, im mniej samodzielną. Roma z samotnej nastolatki staje się zaradną młodą kobietką, czuje się coraz mniej niechciana, a coraz bardziej potrzebna i pewna siebie. Starsza kobieta powierza jej swoje wspomnienia, marzenia i sekrety. Między babcią i wnuczką nawiązuje się szczera, pełna troski relacja, podszyta przeczuciem nadchodzącej utraty.



Reżyseria: Mischa Kamp

Obsada: Vita Heujmen; Beppie Melissen; Noortje Herlaar; Guildo Pollemans; Bianca Krijgsman; George Tobal.

Produkcja: Holandia/Niemcy

Czas: 89 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00