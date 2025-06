Carlo Acutis. Plan na życie w Kinie Światowid

W świecie, w którym szybciej przesuwa się palcem po ekranie smartfona niż myśli, pojawia się ktoś, kto ma jasny plan na życie. Carlo Acutis. Nastolatek. Influencer. Mistyk. „Carlo Acutis. Plan na życie” od 6 czerwca w Kinie Światowid.

W filmie śledzimy grupę amerykańskich licealistów, którzy wyruszają do Włoch, by odwiedzić grób Carla. Jest jeden haczyk. Na dwa tygodnie muszą zostawić telefony w domu. Ta przygoda staje się doświadczeniem, które zmienia sposób ich myślenia i spojrzenia na życie. Historia młodych pielgrzymów była bodźcem do postawienia ważnych pytań o to, jak technologia wpływa na nas? Co dzieje się z człowiekiem w świecie nieustannego połączenia z siecią? Na tle tych rozważań pojawia się Carlo – nastolatek, który dostrzegał więcej niż całe pokolenie zatopione w ekranach. I który miał odwagę żyć inaczej. Dziś Carlo Acutis staje się jednym z najszybciej zyskujących popularność świętych. Jego świadectwo porusza serca młodych, a on nie tylko inspiruje, lecz także staje się duchowym przewodnikiem pokolenia żyjącego w cyfrowym świecie. W filmie występują rodzice Carla, przyjaciele oraz ci, którzy doświadczyli duchowej przemiany dzięki jego świadectwu. Głos zabierają również znane postacie Kościoła katolickiego i eksperci od nowych technologii, proponując młodym – za Carlem Acutisem – konkretny model życia w świecie cyfrowym: świadomy, wolny i pełen wartości.

Reżyser: Tim Moriarty i Christian Surtz

Produkcja: USA 2025

Czas: 82 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.