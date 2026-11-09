"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie..."

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na kolejne w sezonie 2026/27 spotkanie ze „Sceną przy stoliku”, a hasłem tego sezonu jest „Operacja na otwartym sercu”.

Na listopadowej Scenie przy stoliku zderzymy świat klasyki z młodzieżowym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Młodzieżowa grupa teatralna rzuci wyzwanie kanonowi polskiej literatury, biorąc na warsztat „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza. Romantyzm na nowo odkryty!

Występują: Amelia Narwojsz, Aleksandra Szelska, Maria Bożym, Anna Smoleń, Dominika Konczewska, Ewa Klimko, Stanisław Nalazek, Dominika Andrearczyk, Natalia Lewandowska, Dominika Szakiewicz, Leon Juniewicz, Aleksandra Pudlik, Igor Dziemidowicz, Jan Świdnicki, Aleksander Kamiński, Lena Ziętek, Aleksandra Dembczyńska, Iga Horbatowicz, Agata Olszewska, Martyna Maciejak, Hanna Andrychowska, Hanna Rabęda, Alicja Węgrzynek.

Zapraszamy do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu 16 listopada 2026 r. godz. 17 bilety do nabycia w kasie teatru – Mała Scena