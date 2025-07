Czuła i chwytająca za serce prawdziwa historia, która jest odą do wszystkich matek! „Cudowne życie” od 18 lipca w Kinie Światowid.

Paryż, rok 1963. Najmłodszy z rodzeństwa, Roland, jest wyjątkowym chłopcem. Lekarze orzekli, że nigdy nie będzie chodził, ale jego uparta matka – Esther – nie przyjmuje tego do wiadomości. Dzięki niezachwianej nadziei i wyparciu złych myśli, podejmuje walkę przeciwko (wydawałoby się) nieubłaganemu losowi. Jej ogromna charyzma oraz miłość, jej siła przekonywania, jej chęć do zabawy oraz skłonność do medycyny alternatywnej stanowią świat, w którym Roland poznaje cudowne życie, jakie jego matka sobie dla niego wymarzyła. Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył Esther.

Reżyser: Ken Scott

Produkcja: Francja 2025

Obsada: Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy, Sylvie Vartan

Czas: 102 min

