"Diana. The Princess" w Kinie "Światowid"

Nagrodzeni Oscarami twórcy dokumentalnych hitów "Sugar Man" i "Człowiek na linie - Man on Wire" powracają z niezwykłym filmem o Dianie. Seanse filmu „Diana. The Princess” już od 7 do 20 października w Kinie Światowid.

"Diana. The Princess" to opowieść o buntowniczce przeciw królewskim konwenansom i marzycielce, która wierzyła w prawdziwą miłość. Jej czułość, spontaniczność i obecność wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebowali uwagi, zapewniły jej tytuł ważniejszy od wszystkich przywilejów monarchii: Królowej ludzkich serc. Nagła śmierć Diany poruszyła wszystkich, a jej legenda dwadzieścia pięć lat później wciąż pozostaje żywa. Historia bez klasycznych chwytów dokumentalisty i zbędnych komentarzy ekspertów, przyjaciół czy rodziny, pozwala przemówić samej Dianie. Reżyseria: Ed Perkins Produkcja: Wielka Brytania Czas: 104 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid