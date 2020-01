DKF: Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia

W czwartek, 23 stycznia o godz. 19:00 Kino Światowid zaprasza na projekcję filmu „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia", w ramach spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Akcja rozgrywa się w niewielkim miasteczku we wschodniej części Macedonii. Co roku w styczniu miejscowy pop wrzuca do rzeki drewniany krzyż, za którym do wody wskakują setki mężczyzn. Ten, komu uda się go wyłowić, może liczyć na szczęście i dobrobyt. Tak przynajmniej było do czasu, gdy sztuka ta powiodła się Petrunii. Wśród lokalnej społeczności szok miesza się z wściekłością, bo jak to w ogóle możliwe, że kobieta miała czelność wziąć udział w męskim rytuale. Wybucha mały skandal, zwłaszcza że Petrunia nie zamierza ustąpić ani na krok.



Reżyseria: Teona Strugar Mitevska

Obsada: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski

Produkcja: Macedonia, Belgia, Słowenia, Francja, Chorwacja 2019

Czas: 100 min



Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.