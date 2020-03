DKF: "Tam gdzieś musi być niebo"

W najbliższy czwartek 5 marca o godz. 19 Kino Światowid zaprasza na projekcję filmu „Tam gdzieś musi być niebo”, którego pokaz odbędzie się w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Andrzeja Munka. Palestyński reżyser Elia Suleiman w wyjątkowy sposób przedstawia swój nostalgiczny stosunek do opuszczonej ojczyzny.

Główny bohater przestaje czuć się komfortowo w rodzinnym Nazarecie. Narastające akty wandalizmu, kłótnie z sąsiadem, a także coraz większa agresja zmuszają mężczyznę do licznych refleksji i skłaniają go do opuszczenia kraju. Początkowo nowej ojczyzny poszukuje w stolicy Francji, następnie w Nowym Jorku, lecz nigdzie nie jest w stanie jej odnaleźć. W dalszym ciągu myśli o Palestynie, a próba rozpoczęcia nowego życia zamienia się w groteskową komedię pomyłek.

„Tam gdzieś musi być niebo” to pierwszy film Elii Suleimana po dziesięcioletniej przerwie. Doceniona przez krytyków produkcja została nominowana do wielu nagród, w tym była palestyńskim kandydatem do Oscara 2020 w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W rolę głównego bohatera wciela się sam reżyser, co tym bardziej nadaje produkcji symboliczny, osobisty charakter.





Reżyseria: Elia Suleiman

Obsada: Elia Suleiman, Tarik Copti, Kareem Gnheim

Produkcja: Francja / Katar / Niemcy / Kanada / Turcja / Palestyna

Czas: 97 min