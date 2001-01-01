Downton Abbey. Wielki finał w Kinie Światowid

W trzecim filmie znowu zobaczymy znanych nam dobrze mieszkańców zamku Highclere. „Downton Abbey. Wielki finał” od 12 września w Kinie Światowid.

W filmie zobaczymy dalsze losy rodziny Crawleyów i ich posiadłości Downton Abbey, w której dochodzi do publicznego skandalu i problemów finansowych. Crawleyowie muszą zaakceptować zmiany, a ich służba przygotowuje się do nowego rozdziału w historii, w którym kolejne pokolenie poprowadzi Downton w przyszłość.

Reżyser: Simon Curtis

Produkcja: Wielka Brytania, USA 2025

Obsada: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter i wielu innych, a dołączają do nich nowe twarze, jak Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale

Czas: 123 min

