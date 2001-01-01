Downton Abbey. Wielki finał w Kinie Światowid

W trzecim filmie znowu zobaczymy znanych nam dobrze mieszkańców zamku Highclere. „Downton Abbey. Wielki finał” od 12 września w Kinie Światowid.
W filmie zobaczymy dalsze losy rodziny Crawleyów i ich posiadłości Downton Abbey, w której dochodzi do publicznego skandalu i problemów finansowych. Crawleyowie muszą zaakceptować zmiany, a ich służba przygotowuje się do nowego rozdziału w historii, w którym kolejne pokolenie poprowadzi Downton w przyszłość.
Reżyser: Simon Curtis
Produkcja: Wielka Brytania, USA 2025
Obsada: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter i wielu innych, a dołączają do nich nowe twarze, jak Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale
Czas: 123 min
Bilety można nabyć:
- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.