 Dreams w Kinie Światowid

Naładowana zmysłowym napięciem opowieść o namiętności, zderzeniu kultur, ambicjach i cenie, jaką płacimy za marzenia. Czy miłość dwóch tak różnych światów ma szansę przetrwać? „Dreams” od 9 stycznia w Kinie Światowid.

Fernando to młody, utalentowany tancerz baletowy z Meksyku, który marzy o wielkiej karierze i życiu w Stanach Zjednoczonych. Wierzy, że jego ukochana – charyzmatyczna Jennifer, wpływowa filantropka i bywalczyni elitarnych salonów – otworzy mu drzwi do nowego życia. Ryzykując własne bezpieczeństwo, porzuca wszystko, by do niej dołączyć. Jednak jego nagłe pojawienie się w życiu Jennifer burzy jej misternie zbudowany świat. Kobieta staje przed trudnym wyborem. Jak daleko będzie w stanie się posunąć, by chronić nie tylko uczucie, które połączyło ją z Fernando mimo różnic, ale i reputację, którą budowała przez lata?

Reżyser: Michel Franco

Produkcja: Meksyk, USA 2025

Obsada: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Marshall Bell, Ruper Friend

Czas: 95 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.