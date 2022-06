„Drogi Panie Dyktatorze” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na projekcje filmu familijnego „Drogi Panie Dyktatorze”. Premierowe seanse już od 10 do 23 czerwca.

Czy jeden list może zatrzymać bieg wojennych zdarzeń? 11-letni Felix wraz ze swoją koleżanką postanawiają wysłać wiadomość do Führera i położyć kres walkom.

Niemcy. Rok 1945. Kiedy życie w Monachium, ze względu na wojnę, robi się coraz bardziej niebezpiecznie, Felix wraz ze swoją Mamą wyjeżdżają na wieś. Choć wokół kwitną łąki, a powietrze pachnie wiosną, tu również widać samoloty i słychać ryk syren. W nowej rzeczywistości Felix musi nie tylko przyzwyczaić się do obcego domu, ale również przekonać do siebie rówieśników. Kiedy chłopiec zaprzyjaźnia się z Karrim, synem lokalnego dowódcy, zaczyna coraz bardziej podzielać jego poglądy i niezachwianą wiarę w zwycięstwo Niemiec. Wkrótce jednak będzie musiał zmierzyć się z niespodziewanymi wydarzeniami i odpowiedzieć na trudne pytania. Dlaczego uznajemy kogoś za wroga? I co w rzeczywistości oznacza bohaterstwo? „Drogi Panie Dyktatorze” to opowiedziana z perspektywy dziecka historia o sile przyjaźni i ludziach, których los postawił po różnych stronach barykady.

Reżyseria: Christian Lerch

Produkcja: Niemcy 2020

Czas: 93 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl