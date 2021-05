"Druga połowa" w Kinie "Światowid"

„Druga połowa” to tchnąca lekkością i świeżością komedia romantyczna z Cezarym Pazurą, Maciejem Musiałem, Marianną Zydek i Jackiem Knapem w rolach głównych. Premierowe seanse w Kinie Światowid od 28 maja do 10 czerwca.

Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowopoznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko – kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu – Jarosława Kota – który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Idąc za radą jej przyjaciółki, piłkarz wdraża w życie spektakularny plan „3 x Z” - i chcąc „Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaimponować” Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki finansowe i ułańską fantazję. Mateusz również będzie chciał przypodobać się dziewczynie, ale w kompletnie odmiennym stylu. Czy ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewany ruch może postawić go na spalonej pozycji?

Reżyseria: Łukasz Wiśniewski

Obsada: Cezary Pazura, Marianna Zydek, Maciej Musiał, Jacek Knap, Małgorzata Rozenek-Majdan, Joanna Kuberska, Andrzej Grabowski, Leszek Lichota, Piotr Rogucki, Rafał Rutkowski, Ilona Ostrowska, Iwona Bielska, Sławomir Orzechowski

Produkcja: Polska 2021

Czas: 95 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl