Niezwykła opowieść o kobiecej przyjaźni i spełnianiu marzeń z dzieciństwa. Poruszająca historia kobiet, które spotykają się po latach by odnowić przyjaźń ale nie spodziewają się, że przez lata aż tak się zmieniły. „Dwa bilety do Grecji” w Kinie Światowid od 10 marca.

Magalie i Blandine w dzieciństwie były nierozłączne. Oczami wyobraźni planowały wspólną wyprawę na malownicze greckie Cyklady, jednak po szkole zdecydowały się pójść swoimi drogami. Po latach, już jako dorosłe kobiety, spotykają się i decydują, by reaktywować przyjaźń i spełnić wspólne marzenie z młodości. Kupują więc 2 bilety do Grecji i ruszają w podróż na piękną grecką wyspę Amorgos. Po drodze okaże się jednak, że dawne przyjaciółki zmieniły się i mają zupełnie inne podejście do życia, związków i relacji miłosnych. Spowoduje to falę zabawnych konfliktów i nieporozumień. Czy Magalie i Blandine odnajdą nić porozumienia i dawną relację, czy jednak zrozumieją, że zbyt wiele ich dzieli?

Wyjątkowy obraz z przesłaniem dla wszystkich widzów. Kino Światowid zaprasza na film „Dwa bilety do Grecji” od 10 marca.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl