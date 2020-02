Dżentelmeni w kinie Światowid

Od 14 do 27 lutego Kino Światowid zaprasza na najnowszy film Guya Ritchiego "Dżentelmeni". Przygotujcie się na brytyjską odpowiedź na „Pulp Fiction” na miarę XXI wieku!

Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.

Reżyseria: Guy Ritchie

Obsada: Hugh Grant, Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong

Produkcja: Wielka Brytania 2020

Czas: 113 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE Światowid (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: (55) 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.