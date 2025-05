Dzień Dziecka w Kinie Światowid

Przed nam szczególny dzień – Dzień Dziecka! Z tej okazji Kino Światowid zaprasza na dzień pełen atrakcji w filmowym stylu. Startujemy 1 czerwca o godzinie 11:30.

W programie przewidziane są atrakcje dla najmłodszych widzów m.in. kolorowanki, przypinki, gry i książeczki. Dodatkowo dla wszystkich dzieci mamy małe upominki. Nagrody wydawane będą do każdego kupionego biletu. W repertuarze znajdziecie takie filmy jak "Dumna Królewna", "Felek i Tola ratują las", „Lilo & Stitch” czy "Karate Kid: Legendy". Spędźcie z nami Dzień Dziecka a na pewno nie będziecie żałować!

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.