Dzień Kina Polskiego w Kinie Światowid

11 listopada, z okazji Święta Niepodległości zapraszamy do Kina Światowid na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Kina Polskiego. To święto rodzimej kinematografii, podczas którego widzowie będą mieli okazję zobaczyć najważniejsze, nagradzane oraz premierowe produkcje polskich twórców.

Wraz ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych pragniemy zwrócić uwagę na rozwój polskiego kina i jego rolę w budowaniu tożsamości narodowej. Dzień Kina Polskiego ma na celu popularyzację polskiej twórczości filmowej, jak również zachęcanie widzów do wspierania rodzimej kultury zgodnie z hasłem #DobreboPolskie.

Przez ścianę

W listopadzie 1947 roku Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse’a. Choć trudno w to uwierzyć, tak właśnie się poznali.

Reżyser: Sonja Orlewicz-Zakrzewska

Produkcja: Polska 2026

Obsada: Maria Dębska, Jakub Gierszał, Agnieszka Grochowska

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00