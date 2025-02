 Dzień Kobiet z Kinem Światowid

Kino Światowid 8 marca zaprasza na wyjątkową celebrację Dnia Kobiet. To doskonała okazja, by spędzić ten dzień w towarzystwie innych pań i w wyjątkowy sposób świętować swoją kobiecość. Na ten dzień przygotowaliśmy moc atrakcji, które pozwolą poczuć się wyjątkowo.

W programie seanse filmowe, które opowiadają o kobiecej sile, niezłomności i odwadze. Czeka na Ciebie wyjątkowy wybór seansów, w tym: "Emilia Perez", "Przepiękne!" oraz "The Last Showgirl".

Podczas wybranych projekcji na uczestniczki czekają dodatkowe atrakcje, w tym konkurs Happy Seats i sesja zdjęciowa. Dla wszystkich pań przygotowaliśmy również drobny poczęstunek.

"Przepiękne!" - 18:00 oraz 20:30

reż. Katia Priwieziencew, Polska 2025

Magda, próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje. Basia, skryta za murem nieufności, za wszelką cenę unika miłości, choć bardzo jej pragnie. Krysia, po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu. Agata, odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką. Julia jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę. A mała Tosia? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie. „Przepiękne!” to film, który bawi, wzrusza i chwyta za serce. Obejrzysz go z zapartym tchem i paczką chusteczek pod ręką.

"Emilia Pérez" - 19:30

reż. Jacques Audiard, Francja, Meksyk, USA 2024

Zmiana zaczyna się od adwokatki, Rity, rozczarowanej prawem, które broni najsilniejszych – bezwzględnych, bogatych mężczyzn. Ale pewnego dnia Rita dostanie od jednego z nich zaskakującą propozycję: bycia towarzyszką na drodze do odkupienia. W tej ryzykownej podróży pozna trzy gotowe na wszystko kobiety, które w pełnym przemocy społeczeństwie macho pragną słuchać swojego serca. Naszedł czas, by zemstę przekuć w zadośćuczynienie, pogardę we współczucie, a strach w zaufanie. „Emilia Pérez” przekonuje, że pora, by świat przestał być czarno-biały.

"The Lastshow Girl" - 20:00

reż. Gia Coppola, USA 2024

Las Vegas w trzecim pełnometrażowym filmie Gii Coppoli wygląda inaczej niż zwykle. Jest miastem melancholii, miękkiego światła i błękitu: akcja rozgrywa się zimą, niebo często zasnuwają chmury, hula wiatr. Nie ma też tłumu turystów, w końcu to historia o schyłku pewnego widowiska. Scenarzystka Kate Gersten inspirowała się prawdziwą rewią, Jubilee, wystawioną po raz ostatni w 2016 roku. Teatr, w którym pracuje główna bohaterka po kilku dekadach zmienia program. Shelley to tancerka po pięćdziesiątce, bez klasycznego wykształcenia (co zostanie jej w pewnym momencie brutalnie wytknięte), a rewia jest jej całym światem. Kobieta ma dumę artystki i czuje się spadkobierczynią francuskich estrad.

Dołącz do nas i spędź Dzień Kobiet w gronie inspirujących kobiet, czerpiąc radość z filmów, atrakcji i wspólnego świętowania.

Bilety: 25 zł