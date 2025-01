Dziki diament w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Dziki diament”. Seans odbędzie się w czwartek, 23 stycznia o godz. 19.

Drugie styczniowe spotkanie klubu upłynie pod znakiem francuskiego kina. „Dziki diament”, to film Agathe Riedinger, który znalazł się w konkursie głównym ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. To historia 19-letniej Francuzki Liane marzącej o wielkiej karierze i uznaniu. Żyjąc z matką i młodszą siostrą, uważnie przygląda się internetowym trendom i telewizyjnym reality show. Największe nadzieje wiąże z przesłuchaniami do programu „Miracle Island”. Czy dziewczyna w końcu wyrwie się z prowincjonalnego miasteczka?

Reżyserka stroni od szybkich ocen i umoralniających tez, stawiając na realistyczne obserwacje i instagramerski styl odzwierciedlający gusta nastolatki. Jednocześnie Riedinger pochyla się nad wszechobecnym seksizmem, nieosiągalnymi standardami piękna i fatalną międzypokoleniową komunikacją.

Oprócz filmu „Dziki diament”, widzowie obejrzą krótkometrażówkę „Uśmiech proszę” prosto z gdańskiego Festiwalu Filmów Jednominutowych”.