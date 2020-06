Od 26 czerwca do 9 lipca Kino Światowid zaprasza na film "Eastern". Debiut reżyserski Piotra Adamskiego został nagrodzony trzema nagrodami na 38. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie.

Polska w niedalekiej przyszłości. Za bramą zamkniętego osiedla, pod okiem monitoringu, toczy się osobliwa gra. Obserwujemy świat, w którym broń jest legalna, naboje można kupić na stacji benzynowej, a życie ludzi reguluje wprowadzony przez państwo bezwzględny kodeks krwi. Dwie dziewczyny zostają wplątane w porachunki między sąsiadującymi rodzinami. Czy możliwe jest odrzucenie zasad rządzących wszechogarniającą kulturą zemsty, pełną przemocy i terroru?

Reżyseria: Piotr Adamski



Obsada: Maja Pankiewicz, Paulina Krzyżańska, Marcin Czarnik, Anna Kłos - Kleszczewska, Edyta Torhan, Bartłomiej Krat

Produkcja: Polska 2019

Czas: 78 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.