Egzorcyzmy dnia siódmego w Światowidzie

Czy zagraża nam nowa epidemia, groźniejsza niż wszystko inne, bo infekujaca zarówno ciało, jak i duszę? To pytanie, które zadaje sobie Kościół katolicki, który z coraz większym niepokojem obserwuje nagły wzrost przypadków opętań na całym świecie. Prawdę o skali i grozie tego zjawiska odkrywa film „Egzorcyzmy dnia siódmego” – przerażający horror w reżyserii Justina P. Lange’a, autora nagradzanych obrazów „The Dark” i „Mrok”. Premierowe seanse w Kinie Światowid od 13 do 26 sierpnia.

Istnieją drzwi, których nigdy nie powinno się otwierać. A za nimi siły, które tylko czyhają, by posiąść twą duszę! Znany egzorcysta (Guy Pearce), rozpoczyna szkolenie początkującego księdza Daniela (Vadhir Derbez). Razem badają przypadki opętań, wobec których inni pozostają bezsilni. Zanurzeni coraz głębiej w prawdziwe piekło na ziemi, księża wpadają na trop sprawy, której początki sięgają czasów pielgrzymki Jana Pawła II do USA w 1995 roku. Wkrótce ponure fakty odkryte przez egzorcystów zatrą granice pomiędzy dobrem a złem i dopuszczą do głosu dawno uśpione demony.

Reżyser: Justin P. Lange

Obsada: Guy Pearce, Vadhir Derbez, Stephen Lang, Brady Jenness, Robin Bartlett

Produkcja:

Czas: 89 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl