"Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa" w Kinie światowid

Wielka zabawa i wartościowa lekcja przyrody dla dużych. "Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa" od 19 stycznia do 1 lutego w Kinie Światowid.

Kiedy tajemniczy superłotr pokrywa dżunglę eksplodującą pianą, która wybucha przy najmniejszym kontakcie z wodą, do akcji wkraczają zwierzaki z dzikiej paki. Aby uratować ekosystem i dziewiczą przyrodę, dzielny goryl Miguel i jego kumple wyruszą balonem w zapierającą dech w piersiach podróż od Bieguna Północnego po Daleki Wschód. Przemierzając góry, pustynie i oceany w poszukiwaniu antidotum, przeżyją setki niezapomnianych przygód i zrobią wszystko, by powrócić na czas. A nie będzie to łatwe, bo pora deszczowa zbliża się nieubłaganie, a podstępny wróg i jego sługusi depczą im po piętach. Czy łącząc siły, łapki, płetwy i skrzydła, bohaterski eko-patrol zdoła powstrzymać przeraźliwie WIELKIE BUM?!

Reżyser: Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoît Somville

Produkcja: Francja 2023

Czas: 90 min