"Elbląg na dużym ekranie" powraca

Do Kina Światowid wraca popularny cykl „Elbląg na dużym ekranie”. Pierwszy, po przerwie spowodowanej pandemią seans, odbędzie się 9 marca o godz. 18.00, a jego tematem będą filmy fabularne, które kręcone były w Elblągu i najbliższym regionie. Widzowie zobaczą ich fragmenty i dowiedzą się o kulisach ich powstania.

Najciekawsze są oczywiście filmy przedwojenne. Mało kto wie, że w roku 1938 w Tolkmicku pojawiła się ekipa jednej z największych wówczas wytwórni filmowych w Niemczech, Terra-Filmkunst, by nakręcić ujęcia do komedii pt. „Steputat & Co.” Film powstał na podstawie wydanej rok wcześniej książki urodzonego w Toruniu pisarza Helmuta Lange i opisuje intrygę w jaką wciągnięty zostaje Ernst, pracownik niewielkiej firmy należącej do wielkiego skąpca, jakim jest tytułowy Steputat. A wszystko to dzieje się w malutkim Tolkmicku, co łatwo rozpoznać z plenerów, w jakich kręcono poszczególne ujęcia.

W tym samym 1938 roku w Hollywood powstał zapomniany dziś film z Gretą Garbo pod tytułem „Conquest” (Podbój). Oparty na powieści Wacława Gąsiorowskiego film przedstawia historię romansu Marii Walewskiej z Napoleonem. W roli Marii wystąpiła Greta Garbo, a Napoleona zagrał Charles Boyer. Znaczna część akcji rozgrywa się w oddalonym o 55 km od Elbląga Kamieńcu Suskim. Dziś są tam tylko ruiny dawnego pałacu, w którym Napoleon i Marysieńka spędzili upojny miesiąc. O tych i o innych filmach, które nagrywano w naszym regionie opowie Juliusz Marek.

Na seans pt. „Ale kino – nasz region w filmie” zapraszamy w środę, 9 marca o godz. 18:00 do Kina Światowid. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja TRUSO.TV, partneram Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Patroni medialni, to Dziennik Elbląski oraz Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.

Wstęp wolny, obowiązują maseczki.