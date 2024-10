Elbląska premiera spektaklu „Jentl, chłopak z jesziwy” – historia, która poruszy każdego

Już 12 października na scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się premiera spektaklu "Jentl, chłopak z jesziwy", na podstawie opowiadania noblisty Isaaca Bashevisa Singera.

Reżyser Arkadiusz Klucznik zaprasza nas w pełną emocji, muzyki i plastyczności podróż po historii młodej kobiety, która pragnie się uczyć, choć zgodnie z tradycją jej społeczności, studia są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Zdeterminowana Jentl, by podążać za swoim marzeniem przebiera się za mężczyznę i wstępuje do jesziwy. Wkracza w męski świat, gdzie zmaga się z trudami życia i miłości, ale przede wszystkim z ukrywaniem swojej prawdziwej tożsamości.

"Jentl, chłopak z jesziwy", to uniwersalna opowieść o pragnieniu wolności i samorealizacji, która po mistrzowsku łączy sprzeczności drzemiące w ludzkiej duszy. To opowieść o odwadze, determinacji i poszukiwaniu własnej drogi w społeczności pełnej zakazów i nakazów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom scenograficznym i muzycznym, spektakl łączy tradycję z nowoczesnością, nadając całości świeży, aktualny wymiar.

Spektakl, to okazja by zobaczyć opowieść spopularyzowaną za sprawą filmowego musicalu Barbary Streisand z 1983 r. Elbląska inscenizacja, będzie niewątpliwie spektakularnym widowiskiem z udziałem niemal całego zespołu aktorskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. To klasyka literatury w pięknej oprawie, która na pewno będzie głęboko wzruszającym i pobudzającym przeżyciem.

Zapraszamy!

Spektakl bierze udział w X Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej i Europejskiej “Klasyka Żywa”

„Jentl, chłopak z jesziwy”

13 października, godz. 17:00

18 października, godz. 19:00

19 października, godz. 18:00

20 października, godz. 17:00

9 listopada, godz. 18:00

10 listopada, godz. 17:00

11 listopada, godz. 17:00

Bilety dostępne pod linkiem: PAŹDZIERNIK oraz LISTOPAD

Autor: Leah Napolin, Isaac Beshevis Singer

Reżyseria: Arkadiusz Klucznik

Tłumaczenie: Agnieszka Jagiełło, Arkadiusz Klucznik

Konsultacje kulturowe: Amir Genisław (Izrael)

Premiera: 12.10.2024 r.

czas trwania: 2h (antrakt)