Elfy ratują święta

Młoda elfka Marcepan nie czuje magii Świąt. Jej mama postanawia coś z tym zrobić i zabiera ją na tajną misję. Muszą uwolnić zaczarowanego, śnieżnego renifera Glistena i ocalić Boże Narodzenie. Wspaniała, rodzinna i ciepła animacja o tym, że magia jest w nas i nie wolno nigdy się poddawać.

Reżyser: Cory Morrison

Produkcja: USA 2023

Czas: 80 min

