Czy to krasnoludki? A może gnomy? Nie! To małe, ale zwariowane elfy w wielkim mieście, które przeżyją największą przygodę pod spiczastą czapeczką! „Elfy rozrabiają” od 14 marca w Kinie Światowid.

Elfi należy do zgranej ekipy elfów, które mieszkają w wielkim mieście. Przemykając się między wysokimi budynkami, służą swoją drobną pomocą mieszkającym tam ludziom i pozornie zwyczajne odnalezienie zagubionej maskotki staje się dla nich czystą przyjemnością. Pewnego dnia okazuje się jednak, że w tej samej metropolii grasuje gang innych elfów, które słyną z wykorzystania najnowocześniejszych technologii oraz przodują jeżeli chodzi o zabawę i poszukiwanie mocnych wrażeń. Jednym z przedstawicieli nowych znajomych jest najmłodszy w grupie Bo, z którym zaprzyjaźnia się Elfi. Czy dzięki poznaniu się tej dwójki możliwe będzie pogodzenie się obu elfich klanów po ponad 250 latach? Mali bohaterowie przekonają się o wielkiej mocy jaką kryje w sobie przyjaźń!

Reżyser: Ute von Münchow-Pohl

Produkcja: Niemcy 2025

Czas: 76 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.