Film animowany o dwójce przyjaciół, którzy wyruszają w podróż pełną przygód. Opowieść o rzeczach istotnych w życiu każdego człowieka skierowana do najmłodszych widzów. „Ernest i Celestyna: Misja muzyka” w Kinie Światowid od 12 maja.

Niedźwiedź Ernest i mała myszka Celestyna podróżują do rodzinnej krainy poczciwego misia, aby naprawić zepsute skrzypce. Ta egzotyczna ziemia to również dom najlepszych muzyków na świecie, a jej powietrze stale przesycone jest dającymi radość dźwiękami. Jednak, gdy dwójka przyjaciół przybywa na miejsce, okazuje się, że granie jakiejkolwiek muzyki zostało tu zakazane wiele lat temu. Dozwolona jest tylko jedna nuta. Wszystko to za sprawą ustanawiających wymyślne prawa sędziów, którym przewodzi ojciec Ernesta. Dla niedźwiedzia i jego mysiej przyjaciółki to niewyobrażalne, bo oboje kochają wszelkie dźwięki. Wspólnie z poznanymi przyjaciółmi oraz tajemniczą zamaskowaną postacią, spróbują przywrócić muzykę i szczęście do krainy niedźwiedzi.

Piękna i urzekająca szczerymi emocjami animacja. „Ernest i Celestyna: Misja muzyka” w Kinie Światowid już od 12 maja.