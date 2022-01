Multikino zaprasza na ferie z filmami na dużym ekranie! Od 24 stycznia do 6 lutego na najmłodszych kinomanów czekają na wielkim ekranie wspaniali bohaterowie i ich pełne przygód historie!

Wizyta w kinie to wspaniały plan na spędzenie wolnego czasu z bliskimi. W tym roku w repertuarze Multikina znalazły się filmy, które – niezależnie od wieku – przypadną do gustu każdemu! Będzie wiele okazji do śmiechu i zabawy.

O 14 stycznia na małych kinomanów czeka animacja „O czym dzisiaj marzą zwierzęta” z Maggie - pomysłowym wombatem i Bradley’em miłością jej życia i najlepszym przyjacielem, który zaginął jakiś czas temu w tajemniczych okolicznościach. Zaniepokojona, ale i pełna nadziei Maggie nie ustaje w poszukiwaniach ukochanego. Pewnego dnia natyka się na nietypową sytuację i przypadkiem ratuje z opresji innego futrzaka – niepozornego Ptysia. 21 stycznia premierę ma przebojowa, animowana komedia „Sing 2”, która powraca z wielkimi marzeniami i spektakularnymi hitami. Miś koala - Buster Moon i gwiazdorska obsada jego teatru pragną wystąpić na olśniewającej, wspaniałe i ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie, aby do nich dołączyła. Buster i jego ekipa zmienili teatr New Moon we wspaniałe miejsce, ale chciałby, aby nowy spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w olśniewającym mieście Redshore. Ponadto 4 lutego do kin wejdzie „Skarb Mikołajka”. W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kumpli, bez których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata chłopca awansuje i ​​rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe, Mikołajek wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie rzeczywistość bez najlepszych przyjaciół? Bez rogalików Alcesta, okularów Ananiasza, wygłupów Kleofasa – bez wspólnych psot, zabaw i żartów? To po prostu niemożliwe. Dlatego, by zapobiec nieszczęściu i wpłynąć na decyzję rodziców, Mikołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie zaginionego skarbu. Wierzy, że odnalezione bogactwo pozwoli mu pozostać w domu i zatrzyma nieuchronną przeprowadzkę.

Ponadto nadal na wielkim ekranie można oglądać „Spider-Man: Bez drogi do domu”. Cały świat już wie, że pod maską Spider Mana skrywa się Peter Parker. Po ujawnieniu tego faktu przez Mysterio superbohater zaczyna mieć ogromne problemy, z których nie potrafi się wyplątać. W tej sytuacji Peter Parker decyduje się zwrócić po pomoc do Doktora Strange'a, który rzucając zaklęcie może sprawić, że wszyscy zapomną o tym, kim jest chłopak z Nowego Jorku. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, ponieważ Parker nie chce utracić znajomości i bliskich relacji z przyjaciółmi. Na wielkim ekranie widzowie zobaczą również wcielających się w Green Goblina oraz Dr Octopusa Williama Dafoe oraz Alfreda Molinę, a także Jammiego Foxxa jako Electro.

Bilety w najkorzystniejszej cenie na premierowe seanse można nabyć na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną. Od poniedziałku do niedzieli bilety mają tę samą, stałą cenę uzależnioną od lokalizacji fotela na sali kinowej. Pula miejsc w strefie Promo, z najlepszą ceną, jest ograniczona.