Festiwal Etiuda&Anima w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na seanse w ramach Objazdowej edycji festiwalu Etiuda&Anima! Projekcje nagrodzonych i wyróżnionych filmów 28 i 29 czerwca w sali studyjnej.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima jest najstarszym w Polsce festiwalem filmowym konfrontującym osiągnięcia studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji artystycznej – zarówno profesjonalistów, studentów, jak i realizatorów niezależnych. Centralnym, corocznym punktem imprezy są dwa tytułowe konkursy, w ramach których przyznaje się: w rywalizacji studenckiej obejmującej etiudy fabularne i dokumentalne – Złote, Srebrne i Brązowe Dinozaury, zaś w rywalizacji twórców animacji – Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky i dodatkowo Specjalnego Złotego Jabberwocky’ego dla najlepszej animowanej, studenckiej etiudy festiwalu. W 2017 roku dołączył trzeci konkurs będący odpowiedzią na środowisko polskich twórców oraz widzów – ANIMA.PL- krajowy konkurs animacji krótkometrażowych

W ramach Objazdowej Etiudy&Animy obejrzymy nagrodzone produkcje ubiegłorocznej edycji festiwalu. Wśród tytułów znajdziemy takie filmy jak „Sukienka” Tadeusza Łysiaka czy „Dotknij mnie” Hendrika Ströhle,

Program w Kinie Światowid

28 czerwca godz. 18:00 (czas 82 min)

DOTKNIJ MNIE, reż. Hendrik Ströhle, prod. Filmakademie Baden-Württemberg, Niemcy 2020, 27’44” (Grand Prix – Złoty Dinozaur)

Christine od dłuższego czasu odczuwa brak satysfakcji z życia. Choć niepełnosprawność nie przeszkodziła jej w osiągnięciu sukcesu, do pełni szczęścia brakuje jej seksualnego spełnienia. Wszystko ulega zmianie, gdy poznaje Thomasa.

SUKIENKA, reż. Tadeusz Łysiak, prod. Warszawska Szkoła Filmowa, Polska 2020, 30’ (Srebrny Dinozaur)

Julia pracuje w przydrożnym motelu. Pogrążona jest w poczuciu odrzucenia i samotności. Jest inna i społeczeństwo wielokrotnie dało jej to odczuć. Marzy jednak o związku

i bliskości fizycznej z mężczyzną.

OPANCERZONY, reż. Boris Vedensky, prod. Moscow Film School, Rosja 2021, 24’09” (Brązowy Dinozaur)

Roman, członek Gwardii Narodowej, zakochuje się w politycznej aktywistce Nat. Któregoś dnia pojawia się u niej w domu w celu rewizji. Szefowie Romana dowiadują się, jakie łączą ich relacje.

29 czerwca godz. 18:00 (czas: 85 min)

POZDROWIENIA Z NIGERII, reż. Peter Hoferica, prod. Vysoká Škola Muzických Umení, Słowacja 2020, 17’01”

Kiedy dziadek Emil dostaje e-mail od nigeryjskiego księcia z prośbą o pomoc finansową, nie ma innego wyjścia – musi wysłać mu pieniądze. Nigeryjski książę obiecuje w zamian nie tylko swoją królewską wdzięczność, ale także połowę dziedzictwa.

REINA, reż. Ozan Mermer, prod. Hochschule für Fernsehen und Film München, Niemcy 2020, 18’55”

Lola nie może się doczekać piętnastych urodzin. Najpierw jednak musi pomóc wujkowi jako kelnerka podczas przyjęcia urodzinowego syna lokalnego bossa.

MILCZENIE, reż. Saara Hakkarainen, prod. Aalto University, Finlandia 2020, 14’39”

Aleksi był nastolatkiem, gdy odkrył w sobie pedofilskie skłonności. W filmie opowiada o głębokiej samotności, nienawiści do siebie oraz poczuciu bycia poza światem od momentu, gdy zdał sobie sprawę, że niektóre aspekty zwykłego życia pozostaną dla niego na zawsze zamknięte.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.