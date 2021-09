Festiwal Filmowy Kino dzieci

Jeszcze nie opadły emocje po weekendowych projekcjach w ramach 8.MFF Kino Dzieci, a już zapraszamy na kolejne seanse. Już 2 i 3 października młodsi widzowie wraz z bohaterami filmów przeżyją fantastyczną kinową przygodę. Poniżej szczegółowy plan projekcji.

Sobota, 2 października

11:30 "Nawet myszy idą do nieba", reż. Jan Bubeniček, Denisa Grimmova, Czechy, Francja, Polska, Słowacja 2021, 87 minut, dubbing, animacja, 6+

Choć czasem myszka potwornie się boi, zrobi wszystko, by inni tego nie zauważyli. Jak na tak małe zwierzątko jest bardzo uparta, a popisy to jej specjalność. Za wszelką cenę chce być najszybsza, najbystrzejsza i najdzielniejsza. By to udowodnić, zaryzykuje nawet spotkanie z lisem. Pech sprawia, że zamiast wyjść z tego cało, razem trafią do krainy, która okazuje się… niebem. Nie oznacza to jednak końca przygody. Wręcz przeciwnie!

13:15 "Gwiazdka Klary Muu", reż. Will Ashurs, Norwegia 2020, 66’, dubbing, animacja, 4+

Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że tato Klary wcale nie jest gotowy do świętowania. Przed domem brakuje choinki, a bombki i lampki kurzą się w kartonach. Do tego pech sprawia, że zostaje on pilnie wezwany do odśnieżania domu sąsiadki, a odcięta droga przejazdowa uniemożliwia powrót. Co robić, gdy do Gwiazdki zostało coraz mniej czasu? Gotowa na wszystko Klara, postanawia wezwać na pomoc świątecznego gnoma. Legenda głosi, że wystarczy miska domowej owsianki, by przekonać go do pracy. Niespodziewanie cała sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i niewiele brakuje, by nadchodzące Święta legły w gruzach!

14:45 " Moje życie to cyrk", reż. Miryam Bouchard, Kanada 2020, 100’, dubbing/lektor, aktorski, 10+

Tata Laury to zawodowy klown, który nie uznaje nudy i powagi. Dlatego codzienność bohaterki bywa przewrotna i bardzo nieprzewidywalna. Posiadanie wyluzowanego rodzica z pewnością ma wiele plusów, jednak dziewczynce nie zawsze jest do śmiechu. Czasem zwyczajnie chciałaby żyć tak, jak jej rówieśnicy. Mieszkać w jednym miejscu, pomidora kroić w plasterki, a cyrkowe sztuczki zamienić na książki. Kiedy postanawia postawić na swoim i zdawać do prywatnej szkoły, musi nie tylko nadrobić zaległy materiał i zająć się nauką, ale przede wszystkim przekonać do tego pomysłu tatę. Tylko jak to zrobić, skoro od zawsze kojarzy on edukację i stabilność z nudą?

Niedziela, 3 października

11:30 "Drogi Panie Dyktatorze", reż. Christian Lerch, Niemcy 2020, 93’, dubbing/lektor, aktorski, 9+

Niemcy. Rok 1945. Kiedy życie w Monachium, ze względu na wojnę, robi się coraz bardziej niebezpiecznie, Felix wraz ze swoją Mamą wyjeżdżają na wieś. Choć wokół kwitną łąki, a powietrze pachnie wiosną, tu również widać samoloty i słychać ryk syren. W nowej rzeczywistości Felix musi nie tylko przyzwyczaić się do obcego domu, ale również przekonać do siebie rówieśników. Kiedy chłopiec zaprzyjaźnia się z Karrim, synem lokalnego dowódcy, zaczyna coraz bardziej podzielać jego poglądy i niezachwianą wiarę w zwycięstwo Niemiec. Wkrótce jednak będzie musiał zmierzyć się z niespodziewanymi wydarzeniami i odpowiedzieć na trudne pytania. Dlaczego uznajemy kogoś za wroga? I co w rzeczywistości oznacza bohaterstwo?

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.